Белоруссия планирует в 2023 году нарастить экспорт в Китай до $2 млрд

Сейчас показатель превышает $1 млрд

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Белорусский экспорт в Китай в 2023 году может увеличиться с $1 млрд до $2 млрд. С таким прогнозом выступил заместитель министра экономики республики Андрей Картун.

"За полугодие на рынок Китая мы превысили экспорт в $1 млрд. Мы уже превысили весь 2022 год по объему [поставок] на этот рынок. И есть все шансы выйти к концу года на цифру $2 млрд", - приводит слова замглавы Минэкономики издание "СБ. Беларусь сегодня".

"Что касается России, темп роста экспорта бьет рекорды. По определенным позициям рост составляет не один десяток процентов", - сказал заместитель министра, не уточнив стоимостные и физические показатели экспортных поставок в РФ по итогам первого полугодия.

В 2022 году белорусский экспорт в Китай составил около $1,6 млрд при общем объеме товарооборота с этой страной в $5,8 млрд.

Ранее вице-премьер республики Петр Пархомчик сообщил ТАСС, что товарооборот Белоруссии и РФ за пять месяцев 2023 года увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.