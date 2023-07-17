В ФРГ заявили о частичном восстановлении экономики во II квартале 2023 года после рецессии

В Бундесбанке отметили, что уровень инфляции снизился с 8,7% в начале года до 6,4% в конце отчетного периода

БЕРЛИН, 17 июля. /ТАСС/. Экономика Германии частично восстановилась во II квартале 2023 года после рецессии, наблюдавшейся на протяжении предыдущих шести месяцев. Такое мнение изложено в ежемесячном докладе федерального Бундесбанка, распространенном в понедельник.

По оценке экспертов банка, объем производства в Германии во II квартале "вновь несколько увеличился". "[Уровень] частного потребления, который ранее резко снизился, по всей видимости стабилизировался", - отмечается в документе. По мнению авторов, это обусловлено тем, что "ситуация на рынке труда оставалась стабильной, заработная плата резко выросла, а инфляция не ускорилась".

Как отмечают аналитики Бундесбанка, уровень инфляции снизился с 8,7% в начале года до 6,4% в конце отчетного периода. По мнению авторов документа, в пользу частичного выхода из рецессии говорит и устранение перебоев с поставками, что вкупе с большим числом заказов "препятствовало ухудшению ситуации в сфере промышленного производства и строительства".

В то же время экономисты полагают, что темпы восстановления экономики ФРГ в течение года могут немного замедлиться по сравнению с июньским прогнозом. В нем эксперты Бундесбанка прогнозировали падение ВВП на 0,3% в 2023 году.

За два предыдущих квартала ВВП ФРГ сократился на 0,5% и 0,3% соответственно, что означает техническую рецессию.

Ранее Международный валютный фонд в своем отчете дал неутешительный прогноз развития крупнейшей экономики ЕС на ближайшие годы. Аналитики фонда считают, что ее ожидает стагнация в 2023 году, в 2024-2026 годах рост ВВП составит лишь 1-2%. В отчете говорится, что компании ФРГ страдают от повышения цен на энергоносители, а в будущем негативное влияние на развитие экономики окажут нехватка высококвалифицированных специалистов и демографическая ситуация, в первую очередь старение населения.