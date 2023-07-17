В постпредстве РФ указали на невозможность обеспечения финансовых транзакций по схеме ООН

В российском представительстве отметили, что Москва дала соответствующий ответ на предложения генсека всемирной организации Антонио Гутерриша

ООН, 17 июля. /ТАСС/. Предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по финансовым расчетам в рамках зерновой сделки не обеспечивали непрерывность транзакций. Об этом написал в понедельник в Twitter первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Мы также проинформировали [Гутерриша], что предложенные в его письме президенту РФ Владимиру Путину варианты не представляются выполнимыми и не обеспечат непрерывность трансграничных финансовых транзакций", - отметил дипломат.

Ранее Гутерриш заявил, что в письме Путину сообщал о договоренности по поводу подключения дочерней структуры "Россельхозбанка" к платежной системе SWIFT. Он также говорил, что до настоящего момента расчеты при экспорте сельхозпродукции из РФ осуществлялись через специально созданную схему с участием американского банка JP Morgan.