В РЗС заявили, что зерновые компании РФ потеряли более $1 млрд за время работы сделки

По словам президента союза Аркадия Злочевского, "удобренщики" также понесли потери

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российские зерновые компании потеряли более $1 млрд за время реализации зерновой сделки, заявил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

"Если подсчитать, то мы потеряли за этот сезон, за время реализации этой сделки, год - мы за этот год потеряли больше $1 млрд. И это только зерновики потеряли. Я не считаю потери удобренщиков, кому должны были что-то компенсировать. Только наши зерновые поставки", - сказал Злочевский на пресс-конференции в ТАСС.

"Конечно, все ждут, когда этот дисконт испарится и исчезнет. Мы 10 лет трудились, с момента, когда вышли на рынок в 2002 году, над тем, чтобы избавиться от дисконта. Но и дисконт был тогда меньше, в пределах $10", - добавил глава РЗС.