Президент РЗС усомнился в выполнении обязательств перед Россией по зерновой сделке

Аркадий Злочевский заявил, что теоретически вернуться к реализации этой инициативы возможно

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российский зерновой союз (РЗС) сомневается, что другие страны выполнят все соответствующие обязательства перед Россией по зерновой сделке. Об этом заявил президент РЗС Аркадий Злочевский.

"Это надо рассматривать как шанс, в принципе, возможно ли вернуться к реализации этой сделки. В теории - возможно, если будут выполнены соответствующие условия. А будут ли они выполнены? С моей точки зрения - нет. Ничего выполнено не будет. Так же, как и не выполнялось до настоящего момента. Шансов на ее продление немного", - сказал Злочевский на пресс-конференции в ТАСС.

Глава РЗС напомнил об основных требованиях в рамках зерновой сделки. Так, в рамках сделки должно было наступить облегчение по фрахтованию судов для российских поставок, а также облегчение по оформлению страховок на грузы как по российским зерновым поставкам, так и по всем продовольственным товарам.