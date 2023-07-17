В МГУ считают, что концепция регулирования квантовых коммуникаций ускорит их внедрение

Такое мнение высказал руководитель Центра компетенций НТИ "Квантовые технологии" на базе МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Кулик

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Концепция регулирования отрасли квантовых коммуникаций до 2030 года, утвержденная правительством РФ в понедельник, будет способствовать ускорению внедрения этих технологий, в том числе в организациях, составляющих критическую инфраструктуру. Такое мнение высказал ТАСС научный руководитель Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Квантовые технологии" на базе МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Кулик.

"Утверждение концепции регулирования отрасли квантовых коммуникаций позволит быстрее перейти к практическому применению таких технологий. В первую очередь, они необходимы для оборота информации внутри предприятий, которые относятся к критически важной инфраструктуре. <…> [Такие технологии] позволяют предотвратить утечку информации и вмешательство третьих лиц", - сказал Кулик.

Защита данных обеспечивается за счет использования защищенного канала. На одном его конце специальное оборудование зашифровывает информацию для передачи в виде квантовых ключей, а на другом - расшифровывает, пояснил он.

"В процессе передачи информации третья сторона не может незаметно вмешаться в разговор, поскольку тогда злоумышленник невольно исказит состояние фотона. Это будет замечено и связь прервется", - сказал Кулик, добавив, что квантовые технологии способны также усилить защиту данных, передаваемых от оператора беспилотника к летательному аппарату.

Цели концепции

Среди целей утвержденной распоряжением правительства Концепции регулирования отрасли квантовых коммуникаций до 2030 года - стимулирование развития рынка квантовых коммуникаций, поддержка отечественных производителей и достижение высокого уровня информационной безопасности граждан и государственных организаций. В документе также отмечается необходимость формирования правовых механизмов, регулирующих использование квантовых коммуникаций в существующих сетях связи, и создания новых квантовых сетей.

Концепция предполагает, что техническое регулирование отрасли квантовых коммуникаций должно основываться на национальных стандартах, которые будут устанавливать требования к сетям квантовых коммуникаций. Новая отрасль также должна быть представлена в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Это позволит производителям оборудования для квантовых коммуникаций получать поддержку от государства. Компании, работающие с квантовыми коммуникациями, в этих же целях получат право аккредитоваться как российские организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий.

Заинтересованные ведомства совместно с РЖД должны в течение трех месяцев представить в Минцифры предложения по реализации концепции.