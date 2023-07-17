Минэнерго Казахстана заявило о продолжении консультаций по снижению добычи нефти

В ведомстве отметили, что в стране в последнее время наблюдается снижение добычи в связи с различными причинами, в том числе с авариями на энергоисточниках

АСТАНА, 17 июля. /ТАСС/. Казахстан совместно с нефтедобывающими компаниями продолжает мониторинг соблюдения своих обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ и консультируется по дальнейшему сокращению добычи нефти. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

В ведомстве отметили, что в Казахстане в последнее время наблюдается снижение добычи в связи с различными причинами, в том числе с авариями на энергоисточниках, а также текущими и ожидаемыми плановыми ремонтными работами на месторождениях, "что в целом способствует реализации намерений республики по соблюдению принятых на себя обязательства в рамках соглашения ОПЕК+".

"При этом республика совместно с нефтедобывающими компаниями продолжает проводить мониторинг соблюдения обязательств и продолжает консультации по дальнейшему снижению добычи", - говорится в сообщении.

Ранее в Минэнерго информировали, что Казахстан продлит добровольное сокращение на 78 тыс. баррелей в сутки до конца декабря 2024 года в качестве предупредительной меры по согласованию со странами - участницами ОПЕК+, объявившими в апреле о добровольных сокращениях.