Завод в Твери запустил производство двухэтажных вагонов с российской тормозной системой

По данным пресс-службы правительства региона, тележки с тормозной системой отечественного производства прошли успешное тестирование

ТВЕРЬ, 17 июля. /ТАСС/. Тверской вагоностроительный завод (входит в "Трансмашхолдинг") в рамках импортозамещения до конца июля 2023 года выпустит первые двухэтажные вагоны для поездов дальнего следования с тормозной системой отечественного производства. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе завода.

"Первые двухэтажные вагоны с отечественной тормозной системой будут изготовлены уже до конца июля 2023 года", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы правительства Тверской области, тележки с тормозной системой отечественного производства прошли успешное тестирование и были приняты приемочной комиссией, в состав которой вошли представители "Федеральной пассажирской компании", "ТМХ инжиниринг", компаний-поставщиков, а также организаций, проводивших испытания, среди которых - Тверской институт вагоностроения и Всероссийский научно-исследовательский институт гигиены транспорта.

Двухэтажные вагоны для поездов дальнего следования вагонзавод производит в течение 10 лет. Они изготавливаются в вариациях с двух- и четырехместными купе. Штабной вагон рассчитан на 50 мест, в том числе купе для маломобильных пассажиров. "Применение при строительстве вагонов отечественной тормозной системы обеспечивает независимость отрасли от зарубежных поставок и повышает технологический суверенитет страны", - добавили на предприятии.

"Тверской вагоностроительный завод" - единственное в России предприятие по созданию различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги для скоростей движения до 200 км/ч. Завод специализируется на выпуске одно- и двухэтажных пассажирских вагонов, вагонов для международного сообщения, различных типов грузовых вагонов и вагонов спецназначения, тележек для подвижного состава магистральных железных дорог, а также электропоездов нового поколения, участвует в производстве вагонов метро и низкопольных трамваев. Производственная мощность завода составляет до 1,2 тыс. вагонов и кузовов в год.