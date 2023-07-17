ЦБ рекомендовал финансовым организациям раскрывать информацию в области ESG

В рекомендациях определены структура и состав информации, количественные и качественные характеристики деятельности финансовых организаций в области устойчивого развития, порядок и сроки раскрытия

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Банк России рекомендовал финансовым организациям раскрывать информацию в области устойчивого развития, следует из сообщения на сайте регулятора.

В рекомендациях определены структура и состав информации, количественные и качественные характеристики деятельности финансовых организаций в области устойчивого развития, порядок и сроки раскрытия.

"Публикация такой информации позволит повысить осведомленность всех заинтересованных сторон об участии финансовой организации в повестке устойчивого развития и понять, как она управляет ESG-рисками, какие у нее связанные с этим перспективы", - говорится в сообщении.

Рекомендации адресованы банкам, страховщикам, управляющим компаниям, негосударственным пенсионным фондам, брокерам. При их подготовке учитывались подходы, используемые Фондом МСФО при разработке Международных стандартов финансовой отчетности (С1 и С2), а также стандарты раскрытия информации дружественных стран, таких как Китай и Бразилия.