Средства ФНБ можно будет использовать на господдержку долгосрочных сбережений

Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет использовать на государственную поддержку формирования долгосрочных сбережений. Соответствующую поправку в Бюджетный кодекс одобрил ко второму чтению законопроекта, касающегося уточнения порядка перераспределения бюджетных средств на субсидии и нормативов зачисления доходов в бюджеты бюджетной системы РФ, комитет Госдумы по бюджету и налогам.

"Эта поправка связана с тем, что мы 10 июля приняли закон по поручению президента Российской Федерации, предусматривающий осуществление государственной поддержки формирования долгосрочных сбережений за счет Фонда национального благосостояния", - сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, предложивший эту поправку ко второму чтению законопроекта (№375105-8).

10 июля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан. Законом вводится новый документ - договор долгосрочных сбережений между гражданином и негосударственным пенсионным фондом (НПФ). По нему человек обязуется уплачивать сберегательные взносы в НПФ, а фонд - осуществлять выплаты при наступлении определенных оснований, которые можно оформить не только на себя, но и в пользу других людей.

Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Средства можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода вывести деньги получится только при особых жизненных ситуациях - для дорогостоящего лечения или в случае потери кормильца.