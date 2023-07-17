Вице-спикер Думы предложил кабмину ввести налоговый вычет при покупке кондиционеров

По словам Владислава Даванкова, во время жары в разы растет число обращений по поводу обострения сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонических кризов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение в правительство РФ с предложением ввести социальный налоговый вычет при покупке кондиционеров. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе фракции.

"Обратился в правительство с предложением расширить социальный налоговый вычет на покупку кондиционеров. Это вопрос здоровья людей. Во многих регионах России сильная жара", - сказал Даванков, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, во время жары в разы растет число обращений по поводу обострения сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонических кризов. "В Уфе, например, за неполный день фиксирует больше 1 500 вызовов скорой помощи. Духоту очень тяжело переносить пожилым людям, беременным и детям", - добавил парламентарий.