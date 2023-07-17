ФАС представила практики работы маркетплейсов с продавцами для борьбы с контрафактом

Разработанный инструментарий предполагает более активную роль правообладателей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ представила добросовестные практики по взаимодействию маркетплейсов с правообладателями и продавцами в рамках предотвращения реализации контрафактной продукции. Ведомство будет следить за тем, чтобы инструмент не использовался против добросовестных продавцов.

Презентация добросовестных практик состоялась 17 июля на площадке ФАС, передает корреспондент ТАСС. Практики были разработаны Объединением корпоративных юристов (ОКЮР) совместно с антимонопольной службой.

"Мы надеемся, что этот механизм будет полезен всем участникам рынка, о которых мы сегодня говорим. Этот механизм, инструмент должен использоваться добросовестно, чтобы исключить злоупотребления, дискриминацию отдельных игроков", - сказал руководитель ФАС Максим Шаскольский.

Он отметил, что электронные площадки в настоящее время обладают большой рыночной властью. "Мы рассчитываем на то, что к каждому обращающемуся к этому инструменту для решения споров - и правообладателю, и электронной площадке - будут равные условия и справедливое отношение", - добавил глава ФАС.

Что включают практики

Заместитель руководителя антимонопольной службы Карина Таукенова подчеркнула, что практики, направленные на пресечение оборота контрафактной продукции на электронных площадках, не должны использоваться против добросовестных продавцов. "Мы за этим, безусловно, будем внимательно следить", - сказала Таукенова.

По ее словам, разработанный инструментарий предполагает более активную роль правообладателей.

"В частности, данные практики предусматривают, что в случае, если правообладатель заподозрил, что на маркетплейсе продается поддельная продукция, он может сделать контрольную закупку, провести экспертизу. Если будет доказан факт, что это поддельная продукция, такой товар может быть снят с продажи", - пояснила замглавы ФАС.

Кроме того, практики вводят систему "красных флажков" - это индикаторы, наличие которых должно предоставить правообладателю информацию о потенциальной необходимости провести проверку в отношении продукции.

"Перечислю основные: например, большое количество отрицательных отзывов, большое количество возвратов от покупателей с пометкой, что товар не соответствует заявленным характеристикам. Также должно насторожить длительное отсутствие коммуникации между продавцом и покупателем", - рассказала Таукенова.

"Сами по себе эти индикаторы в рамках "красных флажков" ни в коей мере не являются основанием для ввода каких-то ограничений для таких продавцов. Это всего лишь сигнал для возможной проверки. Это важно: они не влекут за собой ни закрытие продаж, ни скрытие товарных предложений", - добавила она.

Заместитель руководителя ФАС указала, что, если в рамках применения разработанных практик будут допускаться злоупотребления, дискриминация отдельных игроков, антимонопольная служба будет пресекать подобное поведение.