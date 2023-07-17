В МЭА заявили, что запасы газа в Европе могут не спасти ее от зимней нестабильности

Полное прекращение Россией поставок трубопроводного газа в ЕС с 1 октября может привести к потере рынком 10 млрд кубометров газа, отмечает агентство

ТАСС, 17 июля. Европа может заполнить свои газовые хранилища (ПХГ) практически на 100% уже к середине сентября, но даже такие высокие запасы в случае холодной зимы и полной остановки поставок газа из России могут привести к нестабильности на рынке зимой. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.

"Несмотря на то, что фундаментальные показатели рынка значительно улучшились с начала 2023 года, и Европейский союз находится на верном пути к заполнению своих хранилищ до 95% рабочей мощности, заполненные хранилища не являются гарантией от зимней нестабильности. Наши расчеты показывают, что холодная зима вкупе с полным прекращением поставок российского газа по трубопроводам в Европейский союз, начиная с 1 октября 2023 года, может легко привести к возобновлению волатильности цен и напряженности на рынке", - отмечается в отчете.

Так, ПХГ Евросоюза могут быть заполнены на 90% от максимума уже в начале августа, а почти на 100% - к середине сентября. И даже если поставки российского трубопроводного газа полностью прекратятся летом 2023 года, страны Европы все равно смогут заполнить хранилища на 90-95% к началу отопительного сезона, считают в МЭА. При этом полное прекращение Россией поставок трубопроводного газа в ЕС с 1 октября может привести к потере рынком 10 млрд кубометров газа, отмечает агентство.

"Если мы предположим, что зима будет мягкой, а объемы поставок СПГ останутся близкими к прошлогодним уровням, то хранилища завершат отопительный сезон с уровнем запасов выше 50% от мощности даже без российского трубопроводного газа. Напротив, холодная зима оказала бы существенное давление на рынок. Увеличение объемов поставок СПГ (на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) позволит обеспечить заполнение хранилищ на 34% к концу марта", - говорится в отчете. Однако, если поставки СПГ останутся на прошлогоднем уровне, то хранилища окажутся заполнены всего на 25%. В случае же уменьшения поступлений СПГ запасы и вовсе могут опуститься ниже 20%.

Кроме того, возможность отбора газа из хранилищ снижается, когда они заполнены менее чем на 30%, из-за падения пластового давления, подчеркивает МЭА. Это может увеличить риск волатильности цен и перебоев в поставках в случае поздних холодов в сочетании с низкой долей ветрогенерации.