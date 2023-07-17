Индексы Мосбиржи и РТС торговались разнонаправленно

По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,51%, РТС снизился на 0,48%

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале недели торговался разнонаправленно. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,51%, до 2 917,61 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,48%, до 1 009,79 пункта. Курс доллара по итогам дня вырос на 0,99%, закрывшись на отметке 91,05 рубля, евро поднялся на 1,17%, до 102,37 рубля, юань - на 0,05%, до 12,67 рубля.

"Утро новой недели торгов началось с заметного движения вниз, во многом следуя за негативным новостным фоном, напрямую несвязанным с экономикой. Однако уже к обеду индекс Мосбиржи закрепился в положительной зоне, уверенно держась за новую отметку выше 2 914 пунктов", - рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали акции En+ Group (+5,42%), расписки X5 Retail Group (+4,30%), бумаги "Белуги" (+3,94%), котировки Самолета (+3,90%), расписки "Русагро" (+3,52%), расписки "Озона" (+3,29%), котировки VK (+3,18%).

Бумаги En+ Group повышались без очевидных фундаментальных причин. Расписки X5 Retail Group росли перед публикацией во вторник операционных результатов за II квартал 2023 года, отметила аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"В целом мы ожидаем сильных операционных и финансовых результатов ретейлера за указанный квартал за счет точечных сделок по слиянию и поглощению, а также успешной адаптации компании к изменяющимся рыночным условиям", - пояснила эксперт.

Также в понедельник стало известно, что 21 июля совет директоров "Белуги" рассмотрит вопрос о созыве годового собрания акционеров. Инвесторы ожидают, что компания может рекомендовать промежуточные дивиденды за 2023 год, также предположила Кожухова.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" (-1,95% и -1,6%), бумаги "Яндекса" (-0,78%), котировки ЛСР (-0,66%), привилегированные акции "Башнефти" (-0,59%), привилегированные и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-0,58% и -0,4%).

В понедельник суд постановил взыскать с "Мечела" и ЧМК $244,2 млн в пользу "Газпромбанка". Акции "Сургутнефтегаза" вместе с "Транснефтью" во вторник последний день будут торговаться с итоговыми дивидендами за 2022 год в размере 0,80 рубля и 16 665,20 рубля соответственно (доходность около 2-3% и около 12% соответственно).

Прогноз на завтра

В текущей ситуации не исключена высокая волатильность, при этом вероятность продолжения роста по индексу Мосбиржи ниже, чем его переход к коррекции вниз, считает Шепелев

Прогноз "БКС мир инвестиций" на 18 июля по индексу Мосбиржи - 2 900 - 2 875 пунктов, по курсу доллара на вторник - 89-90 рублей. Во Freedom Finance Global ожидают, что индекс Мосбиржи завтра может показать движение в коридоре 2 850 - 2 950 пунктов, пара доллар/рубль может проторговаться в диапазоне 89-91 рублей, евро/рубль - в интервале 100-102 рублей, пара юань/рубль - в коридоре 12,3-12,7 рублей.