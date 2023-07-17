Комитет ГД одобрил ко II чтению законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний

Планируется, что Госдума рассмотрит эту инициативу на заседании 19 июля

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палаты парламента принять во II чтении законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний. Документ инициирован правительством РФ. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 19 июля.

Законопроектом предлагается установить налог на сверхприбыль для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей, определив, что налоговая база для этого налога рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год, а налоговая ставка устанавливается в размере 10%.

При этом в случае фактического перечисления в 2023 году определенной суммы денежных средств (обеспечительного платежа) в федеральный бюджет, размер налога, по сути, может быть равен величине, исчисленной по ставке 5%, а эти перечисленные средства будут зачтены в счет уплаты налога на сверхприбыль, указывают в правительстве. Согласно документу, налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, он будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер.