МЭА понизило прогноз добычи газа Россией в 2023 году

При этом, как отмечает агентство, в 2024 году показатель добычи может вырасти на 2,5%

ТАСС, 17 июля. Добыча газа Россией в 2023 году может снизиться на 9,2% по сравнению с предыдущим годом, до 610 млрд куб. м, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа. При этом в 2024 году показатель добычи может вырасти на 2,5%.

Как следует из данных МЭА, прогноз добычи газа Россией в текущем году был понижен до 610 млрд куб. м с предыдущих 620 млрд куб. м. При этом в 2024 году добыча может вырасти до 625 млрд куб. м.

Потребление газа Россией в 2023 году может составить 475 млрд куб. м (+0,4% к 2022 году), а в 2024 году - 485 млрд куб. м.

По данным Минэнерго, Россия в 2022 году сократила экспорт газа на 30,7% - до 170,6 млрд куб. м. Добыча газа в РФ в прошлом году упала на 11,7% - до 673,8 млрд куб. м. При этом Минэнерго РФ ожидает дальнейшего снижения добычи газа в России в 2023 году в связи с отказом от российского газа европейскими потребителями и невозможностью моментально переориентировать потоки газа. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов отмечал, что добыча газа Россией сейчас оказывается на 8-10% ниже прогноза, а производство СПГ в 2023 году вырастет до 32 млн тонн с 30 млн тонн годом ранее.