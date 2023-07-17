17 июля, 16:42

В ООН заявили, что Гутерриш ищет пути экспорта продовольствия из РФ и с Украины

Представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик отметил, что это будут непрерывные усилия, нацеленные на возвращение этих товаров на рынок

ООН, 17 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш будет искать способы обеспечения экспорта продовольствия и удобрений из России и с Украины на мировые рынки. Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов его представитель Стефан Дюжаррик, комментируя решение РФ о выходе из зерновой сделки.

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"Генеральный секретарь ясно сказал, что привержен поиску любого возможного способа доставки украинских продовольствия и удобрений, российских продовольствия и удобрений на рынок", - отметил Дюжаррик. "Это будут непрерывные усилия, нацеленные на то, чтобы посмотреть, как мы можем вернуть эти товары на рынок", - подчеркнул представитель генсека ООН. 

Теги:
УкраинаТурцияРоссияГутерриш, Антониу
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