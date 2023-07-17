Аргентина и ЕС подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики

Цель этого соглашения - продвижение взаимодействия для поощрения сотрудничества и достижения целей в области чистых источников энергии и борьбы с изменением климата

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 июля. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества в энергетике. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации президента республики.

"Цель этого соглашения - продвижение взаимодействия <...> для поощрения сотрудничества и достижения целей в области чистых источников энергии и борьбы с изменением климата, прежде всего в сфере водорода и его производных, возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности", - говорится в сообщении.

В мае 2022 года в ходе визита в Европу президент Аргентины предложил властям Германии и Испании сотрудничество в области сжиженного газа.