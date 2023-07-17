Лукашенко подписал закон, расширяющий полномочия Нацбанка

Также законом вводятся запреты на повышение банками процентов при просрочке платежей по кредитам и ограничение по суммам пеней

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам банковской деятельности", который расширяет полномочия Нацбанка республики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении законов по вопросам банковской деятельности". Законом внесены изменения в Банковский кодекс Беларуси в целях совершенствования правового регулирования банковских отношений с учетом действующего законодательства, правоприменительной практики и международного опыта. Так, укрепляется статуса Нацбанка как государственного органа, ответственного за обеспечение финансовой стабильности в банковской и иных регулируемых им сферах, повышается уровень правовой защиты потребителей банковских услуг, исключается чрезмерная финансовая нагрузка на кредитополучателей", - говорится в сообщении.

Приняты законодательные меры, направленные на переход банков к международным стандартам финансовой отчетности в качестве первоочередных и единственных стандартов при организации ведения бухгалтерского учета. "Законом предусмотрено расширение целей (ориентиров) деятельности Национального банка. Помимо поддержания ценовой стабильности, Национальный банк в качестве основной цели деятельности будет обеспечивать финансовую стабильность. В Банковском кодексе также закреплена норма о том, что Национальный банк содействует устойчивому экономическому развитию страны", - отметили в пресс-службе президента.

В законе уделено внимание и защите прав потребителей. В частности, вводятся запреты на повышение банками процентов при просрочке платежей по кредитам и ограничение по суммам пеней.