17 июля, 17:00

В ООН исходят из того, что зерновая сделка завершена

Россия ссылается на конкретные положения инициативы, которые гласят, что "договоренность более недействительна, если так решает одна из сторон", отметил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик

ООН, 17 июля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций исходит из того, что черноморская зерновая инициатива завершена. Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя решение России о выходе из зерновой сделки и перспективы возвращения к договоренностям.

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"И я цитирую терминологию письма и уведомления, которое было нам предоставлено в Совместном координационном центре в Стамбуле", - сказал Дюжаррик. Как он отметил, Россия ссылается на конкретные положения инициативы, которые гласят, что "договоренность более недействительна, если так решает одна из сторон". "Я перефразирую", - пояснил представитель генсека ООН, призвавший ознакомиться с текстом договоренности.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся ее часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие государства, основная часть зерна с Украины ушла в развитые страны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова вернуться к сделке, но лишь когда касающаяся Москвы часть будет выполнена. 

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Россия
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