В МЭА заявили, что поставки трубопроводного газа Россией в ЕС в I полугодии упали на 75%

При этом экспорт российского СПГ в Европу вырос на 5%

ТАСС, 17 июля. Поставки трубопроводного газа Россией в ЕС в I полугодии 2023 года упали на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа. При этом экспорт российского СПГ в Европу вырос на 5%.

"Экспорт российского трубопроводного газа в страны ОЭСР в Европе сократился, по оценкам, на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (или на 38 млрд куб. м) в первом полугодии 2023 года. Структура потоков в Европейский союз оставалась относительно стабильной и составляла в среднем 60 млн куб. м в сутки, что представляет собой снижение более чем на 75% (или на 36 млрд куб. м) по сравнению с первым полугодием 2022 года", - сказано в документе. По итогам года поставки газа РФ по трубе в страны ОЭСР в Европе могут упасть более чем на 50% или на 42 млрд куб. м.

Однако экспорт российского СПГ в Европу в январе - июне вырос на 5% или на 0,5 млрд куб. м. Согласно отчету МЭА, почти 80% общего объема европейского импорта СПГ из России в I полугодии 2023 года пришлось на Бельгию, Францию и Испанию.

Мирового прироста отгрузок СПГ в текущем году будет недостаточно, чтобы компенсировать сокращение поставок из России, отмечает МЭА.