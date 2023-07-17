17 июля, 17:07,
обновлено 17 июля, 17:25

Захарова обвинила руководство ООН в провале миссии по гарантиям выполнения зерновой сделки

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Руководство ООН не справилось с миссией по гарантиям выполнения части зерновой сделки по экспорту российской сельхозпродукции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"К сожалению, свою миссию посредническую или миссию по гарантии выполнения этой пакетной сделки Организация объединенных наций, здесь уже можно говорить непосредственно генсекретарь и секретариат под его началом, я думаю, это будет абсолютной правдой, провалили", - сказала она в эфире "Соловьев Live". 

Теги:
УкраинаТурцияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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