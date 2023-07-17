Захарова обвинила руководство ООН в провале миссии по гарантиям выполнения зерновой сделки

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Руководство ООН не справилось с миссией по гарантиям выполнения части зерновой сделки по экспорту российской сельхозпродукции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К сожалению, свою миссию посредническую или миссию по гарантии выполнения этой пакетной сделки Организация объединенных наций, здесь уже можно говорить непосредственно генсекретарь и секретариат под его началом, я думаю, это будет абсолютной правдой, провалили", - сказала она в эфире "Соловьев Live".