МЭА прогнозирует рост мощностей мировых хранилищ газа на 10% до 2028 года

Большая часть прироста будет обеспечена за счет хранилищ в Китае, Европе и Евразии, отмечает агентство

ТАСС, 17 июля. Мощности хранилищ природного газа в странах-импортерах в мире могут вырасти на 10% в период 2023 - 2028 гг., говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа. Большая часть прироста будет обеспечена за счет хранилищ в Китае, Европе и Евразии.

"Ожидается, что мировые мощности по хранению природного газа и СПГ на импортных рынках увеличатся на 10% (или на 45 млрд куб. м) в период 2023-2028 годов, в значительной степени благодаря проектам в Китае, Европе и Евразии. Объем подземных хранилищ газа (ПХГ) увеличится более чем на 35 млрд куб. м, при этом на пористые коллекторы (водоносные горизонты и истощенные месторождения) приходится более 75% от общего объема прироста мощностей ПХГ. Ожидается, что мощности по хранению СПГ, связанные с регазификационными терминалами, увеличатся почти на 10 млрд куб. м в течение прогнозируемого периода", - отмечается в отчете.

Так, Китай может увеличить мощность ПХГ на 20 млрд куб. м в ближайшие годы, а также строит емкости для хранения еще 5 млрд куб. м СПГ. Мощность европейских ПХГ будет увеличиваться в основном за счет Турции, отмечает МЭА.

В Евразии развитие подземных хранилищ будет обусловлено проектами в России, которая планирует увеличить свою суточную мощность по отбору газа до 1 млрд куб. м.