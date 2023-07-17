Ремонт альтернативной дороги на Херсонщине в сторону Армянска дополнительно профинансируют

По словам врио губернатора области Владимира Сальдо, за последнее время большегрузами уничтожено 60 км дороги

ГЕНИЧЕСК, 17 июля. /ТАСС/. Российские власти намерены дополнительно профинансировать ремонт дороги в Херсонской области, ведущей в сторону Армянска и являющейся альтернативной основному маршруту сухопутного коридора через Джанкой, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо в понедельник на совещании у президента России Владимира Путина по ситуации вокруг Крымского моста.

"На совещании с [вице-премьером России] Маратом Шакирзяновичем [Хуснуллиным] было найдено решение по добавлению средств на ремонт дороги, которая будет альтернативной в сторону Армянска. Часть дороги там хорошая. Километров 60 уничтожено за последнее время большегрузами. Ту часть как раз и надо сделать", - сказал Сальдо.

Он отметил, что по пути находится заповедник "Аскания-Нова". "Люди, которые едут большей частью еще отдохнуть, они будут ехать и в Крым, и из Крыма, могут посмотреть и Асканию-Нову", - отметил Сальдо.

По его словам, автобусное сообщение с Крымом продолжается. "Все предупреждены, все идет в том порядке, в котором наметили", - добавил Сальдо.

Врио губернатора также сообщил, что на основном маршруте движения через Джанкой для водителей будут работать более 25 АЗС.