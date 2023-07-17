17 июля, 18:13

В МЭА заявили, что ЕС станет более подвержен волатильности

Это обусловлено ростом доли спотовых покупок газа, указали в отчете агентства

ТАСС, 17 июля.  Рост доли спотовых покупок газа Европой до 70% к 2030 году повысит ее подверженность волатильности на этом рынке, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"Ожидается, что к 2030 году доля спотовых объемов увеличится более чем до 70% - если истекающие контракты не будут продлены и новые контракты не будут подписаны. Это, естественно, увеличит подверженность Европы большей волатильности спотовых рынков в среднесрочной перспективе", - отмечается в отчете.

Зависимость Евросоюза от спотовых закупок уже выросла с всего 20% в 2021 году до более чем 50% в 2023 году, указывается в отчете.

Более высокая доля долгосрочных контрактов потенциально могла бы обеспечить большую стабильность цен и поставок для Европы, считают в МЭА. 

© Информационное агентство ТАСС
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