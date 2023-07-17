МКБ трансформирует инкассаторский бизнес и займется развитием онлайн-инкассации

В банке подчеркнули, что спрос на классические инкассаторские услуги стабильно снижается на фоне роста доли безналичного товарооборота и безналичных платежей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. МКБ (Московский кредитный банк) намерен трансформировать инкассаторский бизнес и сфокусироваться на направлении онлайн-инкассации, так как спрос клиентов на классическую инкассацию сократился на фоне увеличения безналичных платежей, а трансформация позволит сократить расходы на инкассацию, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Трансформация связана со структурными изменениями на рынке инкассации: сокращением объемов классической инкассации, падением спроса со стороны клиентов и снижением маржинальности этого бизнеса. Поэтому мы планируем постепенно сокращать долю классической инкассации и развивать онлайн-инкассацию с использованием автоматизированных депозитных машин (АДМ) - современного технологичного сервиса с заметными преимуществами для клиентов", - отметили в пресс-службе.

Онлайн-инкассация будет предлагаться клиентам как альтернатива уже с июля 2023 года. Инкассация через АДМ обеспечит скорость, безопасность и снижение стоимости расчетно-кассового обслуживания для клиента.

"Наличные деньги сразу поступают на расчетный счет компании, за их хранение с этого момента несет ответственность банк. Это обеспечивает более высокий уровень безопасности, чем при хранении наличных в кассе компании. АДМ позволяет зачислять деньги на расчетный счет в любое время в течение рабочего дня. Кроме того, переход на онлайн-инкассацию снижает вероятность ошибки из-за человеческого фактора", - добавили в банке.

Рост расходов и снижение спроса

В банке подчеркнули, что спрос на классические инкассаторские услуги стабильно снижается на фоне роста доли безналичного товарооборота и безналичных платежей. По прогнозам МКБ, в ближайшие два года объем рынка инкассации сократится на 15-20% и в дальнейшем снижение продолжится. Аналитики исследовательской компании BusinesStat пришли к схожему выводу, спрогнозировав снижение оборота рынка инкассации в 2024 году на 15%.

На этом фоне в рамках трансформации бизнеса банком принято решение о присоединении компании "Инкахран" к структуре МКБ. Компания перестанет существовать как юридическое лицо. Как отметили в банке, "Инкахран" продолжит исполнять свои обязательства перед клиентами в соответствии с условиями договоров. После присоединения обязательства перейдут к МКБ. Юридическая процедура присоединения завершится в 1 полугодии 2024 года.

Также МКБ планирует постепенно, с учетом интересов клиентов, сокращать "тяжелую" инфраструктуру, задействованную в "классической" инкассации - офисы и бронеавтомобили.