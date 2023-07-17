17 июля, 17:46,
обновлено 17 июля, 17:56

СКЦ сообщил о завершении инспекции последнего сухогруза, прошедшего через зерновой коридор

По данным СКЦ, это была инспекция №1972, проводимая в рамках черноморской инициативы

АНКАРА, 17 июля. /ТАСС/. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле сообщил в понедельник о завершении инспекции сухогруза TQ Samsun, который последним прошел через зерновой коридор с Украины.

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"Сегодня Совместный координационный центр завершил инспекцию торгового судна TQ Samsun. Судно TQ Samsun вышло вчера, 16 июля, из порта Одесса и прибыло сегодня в северную инспекционную зону у Стамбула в Черном море. Инспекция началась в 17:35 и завершилась в 20:20 по местному времени Стамбула (совпадает с московским - прим. ТАСС). Это была инспекция №1972, проводимая в рамках [черноморской] инициативы", - подчеркнули в СКЦ. 

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