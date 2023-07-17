Новый владелец продолжит работу бывшего предприятия Essity в России

В Минпромторге сообщили, что в курсе сделки по приобретению активов компанией "Новые технологии"

МОСКВА, 17 июля./ТАСС/. Российская компания "Новые технологии", которая приобрела бизнес шведской компании Essity, владеющей торговыми марками Zewa, Libresse и Libero, продолжит работу предприятия в РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Минпромторг России в курсе сделки по приобретению активов шведской компании Essity компанией "Новые технологии". Компания "Новые технологии" гарантирует продолжение работы предприятия", - заявили в министерстве.

Ранее Essity объявила о завершении продажи своего бизнеса и уходе с российского рынка. Стоимость сделки составила около 1,2 млрд крон ($117 млн).

Essity производит туалетную бумагу, бумажные полотенца и носовые платки, салфетки в коробках, влажные и столовые салфетки, маски для лица, а также мыло, лосьоны, антисептические гели для рук. Компания начала работу в РФ в 1994 году, на сегодняшний день в российском подразделении работают около 1,3 тыс. сотрудников. На российском рынке представлен ассортимент гигиенической продукции торговых марок Zewa, Tork, Libero, Libresse и Tena.