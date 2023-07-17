Lloyd's считает, что прекращение зерновой сделки потребует переценить риски

Представитель страхового рынка Lloyd's of London Нил Робертс заявил, что некоторые фрахтователи могут решить "пересмотреть имеющиеся у них варианты"

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Прекращение действия черноморской зерновой инициативы потребует от страховщиков переоценить риски. Об этом заявил агентству Reuters представитель британского страхового рынка Lloyd's of London Нил Робертс.

"В связи с отзывом российских гарантий безопасности требуется пересмотреть профиль риска", - заявил он. Робертс также добавил, что некоторые фрахтователи могут решить "пересмотреть имеющиеся у них варианты".

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся ее часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена.