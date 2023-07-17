Хуснуллин: для восстановления Крымского моста построят временный 250-метровый мост

По словам вице-премьера, предварительно, планируется к 15 сентября "запустить один пролет автомобильного полотна"

ТАМАНЬ /Краснодарский край/, 17 июля. /ТАСС/. Строительство временного моста протяженностью 250 м, с которого будут работать большегрузные краны, необходимо для работ по восстановлению Крымского моста. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Здесь не получается эта технология, [используемая для восстановления Крымского моста после первого теракта в прошлом году]. Поэтому будем, скорее всего, строить временный 250-метровый мост, с которого будем работать и большегрузными кранами будем поднимать эти пролеты", - сказал он журналистам после совещания у президента РФ Владимира Путина.

Хуснуллин пояснил, что, предварительно, планируется к 15 сентября "запустить один пролет автомобильного полотна". "После будем с него работать по восстановлению второго пролета, потому что 600 тонн весит один пролет", - добавил он.

Вице-премьер отметил, что несколько сотен строителей и проектировщиков будут привлечены к работам по восстановлению моста в течение ближайших дней. "Уже начали изготавливать металлические конструкции на заводе в Воронеже, уже готовимся. Есть мостоотряд, который в Ростове-на-Дону базируется, готовит сейчас оборудование, людей и технику, перебазируется сюда. Мы переходим в режим работы, так же как после первого теракта, то есть это круглосуточная работа, два раза в сутки доклад о результатах за 12 часов", - пояснил он.

В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост, сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно.