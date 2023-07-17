ООН считает, что положения меморандума с РФ перестали работать вместе с зерновой сделкой

Официальный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик сообщил, что меморандум о понимании говорит о том, что Россия будет обеспечивать "беспрепятственный экспорт продовольствия, подсолнечника и удобрений из контролируемых Украиной черноморских портов"

ООН, 17 июля. /ТАСС/. Черноморская зерновая инициатива не может действовать без выполнения заключившими ее сторонами своей части договоренностей, одна из сторон заявила о ее прекращении. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, считает ли всемирная организация прекращенным действие меморандума о понимании с Россией после остановки функционирования зерновой сделки с 18 июля.

"Я думаю, что генеральный секретарь ООН ясно сказал, что термин "прекращение" был озвучен одной из сторон, заключивших это соглашение. Следует логически, что черноморская зерновая инициатива не может функционировать без того, чтобы все стороны-подписанты выполняли свою часть", - сказал Дюжаррик.

По его словам, меморандум о понимании говорит о том, что Россия будет обеспечивать "беспрепятственный экспорт продовольствия, подсолнечника и удобрений из контролируемых Украиной черноморских портов".

"Генеральный секретарь заявил, что он сам и ООН продолжат делать все возможное для обеспечения того, чтобы российское и украинское продовольствие и удобрения, подсолнечник, все это шло на рынок. Потому что это критически важно для мира", - заявил представитель генсекретаря.