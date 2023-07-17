Эксперт: Запад с помощью зерновой сделки пытался давить на РФ, недооценив ее возможности

Научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук Жак Сапир заявил, что "тот факт, что "зерновые" порты использовались также в военных целях, был серьезной проблемой и делал весьма вероятным расторжение соглашения"

ПАРИЖ, 17 июля. /ТАСС/. США и Европейский союз пытались использовать зерновую сделку как средство давления на Россию, недооценив способность РФ экспортировать злаки без этого соглашения. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук Жак Сапир.

"США и ЕС были убеждены, что у них есть средства давления на Россию и что у нее нет иного выбора, кроме как сохранить соглашение. Они полагали, что нарушение Россией зерновой сделки будет воспринято в странах Африки и Ближнего Востока крайне негативно и что по этой причине РФ продлит договор, даже если другие стороны не будут соблюдать его условия, - отметил он. - Соединенные Штаты и Евросоюз недооценили способность России экспортировать зерно даже без этой сделки, в то же время переоценив возможный эффект от разлада в отношениях РФ с другими странами".

Кроме того, по словам Сапира, "тот факт, что "зерновые" порты использовались также в военных целях, был серьезной проблемой и делал весьма вероятным расторжение соглашения".

Эксперт считает, что остановка сделки может в ближайшие месяцы привести не только к росту стоимости злаков, но и появлению разных цен для различных государств. "В ближайшие несколько месяцев после прекращения действия соглашения стоимость зерна, скорее всего, будет расти. Но главное - не исключено появление через какое-то время "двойной цены". Россия сможет продавать и поставлять зерно в страны, с которыми у нее хорошие отношения, по фиксированным ценам ниже рыночных, в то время как другие государства будут вынуждены производить закупки на рынке, который, вероятно, будет в значительной степени спекулятивным", - сказал Сапир.

Говоря об утверждениях Киева о возможности продолжать экспорт зерна без участия Москвы, он подчеркнул, что Украине в этом случае придется пользоваться железнодорожным и автомобильным транспортом. "Возможности автотранспорта для такого рода потоков весьма ограничены и требуют больших финансовых затрат. Железнодорожные перевозки зависят от количества локомотивов и вагонов [у Украины], которое представляется весьма ограниченным", - отметил экономист, добавив, что успешность перевозок по железной дороге также будет зависеть от способности Киева поддерживать инфраструктуру в надлежащем состоянии. По его мнению, "Украина не способна перевезти по железной дороге или автотранспортом более трети того, что она раньше экспортировала на судах".

Сапир не исключил, что за этим решением России последуют очередные ограничительные меры со стороны Евросоюза. "Но трудно представить, какие дополнительные санкции ЕС мог бы принять, не нанеся себе еще большего экономического ущерба", - заключил он.