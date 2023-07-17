В Северной Осетии финансирование долевого строительства банками увеличили в 2,5 раза

При этом с начала действия системы проектного финансирования по введенным в эксплуатацию объектам девелоперы уже получили 3,2 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 июля. /ТАСС/. Финансирование долевого строительства банками за год увеличилось в Северной Осетии в 2,5 раза. Об этом сообщили в пресс-службе отделения банка России - национального банка по республике в понедельник.

"Сумма действующих кредитных договоров с застройщиками, которые используют счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, в Северной Осетии за год увеличилась в 2,5 раза и на 1 июня составила 5,5 млрд рублей. При этом с начала действия системы проектного финансирования по введенным в эксплуатацию объектам девелоперы уже получили 3,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Средства граждан на сумму до 10 млн рублей, размещенные на счетах эскроу, застрахованы агентством по страхованию вкладов, хранятся на специальных счетах в банках и становятся доступными застройщику только после завершения всех работ и ввода жилья в эксплуатацию.

"Интерес граждан к долевому строительству продолжает расти. Только за май в Северной Осетии открыли 142 счета эскроу, а за год остатки на таких счетах увеличились в 2,4 раза, до 4,2 млрд рублей", - сказала управляющий отделением банка России по Северной Осетии Ирина Дзиова.