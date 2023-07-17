Блинкен: Запад и Киев изучат варианты экспорта продуктов с Украины без зерновой сделки

По словам госсекретаря США, реализовать замыслы будет сложно ввиду позиции, занятой Россией

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Коллективный Запад и Киев рассмотрят возможности экспорта продовольствия с Украины в условиях прекращения действия черноморской зерновой инициативы. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя решение России выйти из этих договоренностей.

"Украинцы и мы, другие [страны] посмотрим, имеются ли какие-то другие варианты действий", - сказал Блинкен, выступая перед журналистами в Госдепартаменте США. "В отсутствие этого [соглашения] мы посмотрим, что еще можно сделать, чтобы найти способы доставлять украинское продовольствие на мировой рынок, включая перемещение товаров железнодорожным и автомобильным транспортом, как мы уже видели на Украине, но [теперь] в нужных объемах", - уточнил глава американского внешнеполитического ведомства.

При этом он признал, что реализовать такие замыслы будет сложно ввиду позиции, занятой Россией.