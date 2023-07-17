Белый дом не рассматривает вариант смягчения санкций против России

Как утверждает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности ведомства Джон Кирби, американские санкции " не направлены против российского сельского хозяйства", включая удобрения

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Белый дом заявил, что не рассматривает вариант смягчения санкций против РФ, чтобы способствовать ее возвращению в зерновую сделку.

Координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби спросили, "рассмотрят ли США возможность изменить санкции на сельскохозяйственный экспорт из России или [изменить иные санкции], чтобы побудить Россию вернуться [в сделку]. Представителю Белого дома напомнили, что Москва неоднократно заявляла, что "западные санкции делают невозможным экспорт ее сельскохозяйственной продукции".

Как утверждает Кирби, американские санкции " не направлены против российского сельского хозяйства", включая удобрения. По словам Кирби, у США "причин рассматривать изменения [в сторону смягчения] нет".