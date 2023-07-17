США не считают вариантом вывоз продовольствия с Украины без учета позиции РФ

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. США не считают возможным вариантом действий попытки вывоза продовольствия с Украины без учета позиции России. Об этом заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Вы предлагаете нам просто попытаться прорвать блокаду, фактическую военную блокаду в Черном море, а это именно то, что там сейчас происходит. Нет, этот вариант действий не рассматривается", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов. Его спросили, рассматривается ли возможность "просто вывезти зерно по морю".

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся ее часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие государства, основная часть зерна с Украины ушла в развитые страны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова вернуться к сделке, но лишь когда касающаяся Москвы часть будет выполнена.