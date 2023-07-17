В Ингушетии на грантовую поддержку фермеров в 2023 году направили более 115 млн рублей

Деньги выделили семейным фермам и начинающим сельхозтоваропроизводителям

МАГАС, 17 июля. /ТАСС/. Минсельхоз Ингушетии в 2023 году направил более 115 млн рублей на грантовую поддержку около 150 фермеров. Об этом ТАСС рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Магамед Гагиев.

"51 фермер в этом году получил гранты до 2 млн рублей на развитие семейных ферм, общая сумма, выделенных средств составляла более 65 млн рублей. А в рамках программы "Агростартап" нацпроекта "МСП и поддержка предпринимательской инициативы" гранты получили 95 начинающих фермеров. Между ними были распределены гранты на сумму 50,7 млн рублей", - сказал Гагиев.

По его словам, проекты, поданные фермерами на грантовую поддержку, в большей части касались покупки скота и возведения сельскохозяйственных построек.

"Грантовые программы предполагают также и поддержку птицеводства, но такие проекты встречаются среди заявителей редко. Чаще это все-таки покупка именно крупного рогатого скота для развития мясного и молочного производств. Претендентов на грантовый конкурс бывает в разы больше, чем победителей, наша комиссия строго отбирает проекты, а после следит за их исполнением и освоением средств в полном объеме", - добавил министр.

"Агростартап" - грантовая поддержка для начинающих предпринимателей в сфере сельского хозяйства, созданная в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Нацпроект включает пять федеральных проектов.