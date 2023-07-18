Цена пшеницы на Чикагской товарной бирже к концу дня упала на 1,13%

При этом после заявления России о прекращении зерновой сделки цены выросли на 3,37%

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Стоимость сентябрьского фьючерса пшеницы на Чикагской товарной бирже на момент закрытия торгов в понедельник упала на 1,13%, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи, цены на пшеницу снизились на 1,13%, до $6,54 за бушель (35,2 л) по сравнению с уровнем закрытия в пятницу ($6,62 доллара). При этом в ходе торгов сразу после заявления РФ о прекращении зерновой сделки фьючерс пшеницы дорожал на 3,37%, достигая $6,84 за бушель.

Стоимость фьючерса на кукурузу с поставкой в декабре 2023 года по итогам торгов упал на 1,51%, до $5,06 за бушель, хотя сразу после объявления по зерновой сделке он рос на 2,31%, до $5,26 за бушель.