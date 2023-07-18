Большинство опрошенных россиян положительно отнеслись к продлению параллельного импорта

Против такого решения высказались 13% респондентов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Более 60% из опрошенных россиян положительно отнеслись к решению правительства РФ продлить механизм параллельного импорта еще на год, показал проведенный банком "Открытие" опрос, результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

Так, 64% респондентов поддерживают решение правительства продлить параллельный импорт как минимум на год (26% - определенно да, 38% - скорее да). Не поддержали идею 13% опрошенных (9% - скорее нет, 4% - определенно нет). Еще 23% россиян затруднились с ответом.

При этом 56% опрошенных заявили, что положительно относятся к параллельному импорту товаров ушедших с российского рынка компаний (21% - определенно положительно, 35% - скорее положительно). Самый высокий показатель - в Северо-Западном федеральном округе (61%), самый низкий на Дальнем Востоке (44%). Негативно настроены к параллельному импорту лишь 19% (скорее отрицательно - 15%, определенно отрицательно - 4%). Каждый четвертый респондент (25%) затруднился ответить на этот вопрос.

Вместе с тем 40% опрошенных полагают, что ассортимент продовольственных товаров в их регионе за последний год не изменился. По мнению 34% - он улучшился (20% считают, что значительно, 14% - незначительно). На Дальнем Востоке улучшения заметили 48%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 21%. Об ухудшении ассортимента продовольственных товаров заявили 26% респондентов (18% о незначительном, 8% о значительном). Чаще всего такой ответ давали жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (35%), реже других - в Южном федеральном округе и на Дальнем Востоке (по 18%).

Что касается непродовольственных товаров, то 38% респондентов не заметили изменений в их ассортименте. По мнению 27% ассортимент непродовольственных товаров улучшился (16% - значительно, 11% - незначительно). А 34% полагают, что ассортимент в их регионе за год ухудшился (22% - незначительно, 12% - значительно).

При этом изменений в качестве непродовольственных товаров за год не обнаружили 49% опрошенных. Еще 17% россиян считают, что качество товаров улучшилось (8% - значительно, 9% - незначительно). А 32% указали на снижение качества непродовольственных товаров (20% - незначительно, 12% - значительно).

Опрос был проведен 1-10 июля 2023 года среди 1 тыс. респондентов во всех регионах России в городах с населением свыше 100 тыс. человек в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке.