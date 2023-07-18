Доля займов в МФО на отпуск и путешествия в июне достигла значений 2019 года

Согласно исследованию финансовой онлайн-платформы Webbankir, доля займов на эти цели составила 6,3%

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Россияне в июне взяли в два раза больше займов в микрофинансовых организациях (МФО) на отпуск и путешествия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля займов на эти цели достигла значений 2019 года - последнего отпускного сезона перед пандемией. Об этом сообщается в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir (материал есть в распоряжении ТАСС).

"Летом 2023 года доля займов на отпуск и путешествия выросла по сравнению с прошлым годом в два с лишним раза. Она составила 6,3%, тогда как годом ранее была всего 3%. Категория займов на отдых не только вошла в топ-5 целей и оказалась самой быстрорастущей, она также почти достигла значений доковидного 2019 года. Тогда на отпуск приходилось 6,6% займов", - говорится в исследовании.

Аналитики Webbankir объясняют тренд двумя факторами: с одной стороны, в силу объективных экономических причин отдых этим летом значительно подорожал, особенно на зарубежных курортах. "С другой стороны, люди, очевидно, устали от потрясений последних лет и этим летом предпочли не экономить на отпуске, даже если средств не совсем хватает", - отмечают эксперты.

Согласно опросу, проведенному Webbankir среди 2 тыс. россиян в возрасте от 20 лет в разных городах России, в этом году 44,1% из них намерены провести отпуск в путешествии: 22,9% выбрали отдых на отечественных курортах, 6,7% - экскурсионный туризм, а 7,4% - самостоятельные походы и поездки. Еще 7,1% планируют отдохнуть за границей. Отпуск на даче или за городом предпочли 26,7% опрошенных. Остальные будут отдыхать дома.

В целом топ категорий займов по целям в июне 2023 года выглядит следующим образом: внезапные непредвиденные нужды - 19,2%, текущие бытовые расходы - 17,5%, ремонт дома или квартиры - 15,3%, лечение - 7,2%, отпуск и путешествия - 6,3%.

В ходе исследования было проанализировано более 50 тыс. займов, выданных по всей России в июне 2023 года и 2022 года.