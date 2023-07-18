"Известия": затраты на создание инфраструктуры для дронов в РФ оценили в 236 млрд рублей

Из федерального бюджета на эти цели выделят 231,5 млрд рублей, пишет газета

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Минтранс оценил затраты на создание в РФ инфраструктуры для коммерческих запусков беспилотных воздушных судов (БВС) в 236 млрд рублей до 2030 года. Об этом во вторник сообщила газета "Известия" со ссылкой на паспорт федерального проекта "Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем".

Как указано в документе, из федерального бюджета на эти цели направят 231,5 млрд рублей, субъекты РФ выделят 3,3 млрд, остальное покроют внебюджетные источники.

При этом только на внедрение унифицированной инфраструктуры оператора линии управления и контроля, связи, навигации, наблюдения, автоматизации и информационного обеспечения маршрутов полетов БВС по всей России направят 168,5 млрд рублей в 2024-2030 годах. 4,9 млрд рублей выделят на внедрение инфраструктуры на 49 аэродромах федеральной собственности для обеспечения полетов беспилотников и 28,4 млрд рублей на ее установку на 241 посадочной площадке в регионах.

На оснащение аэропортов средствами обнаружения и противодействия противоправному применению БВС выделят 30 млрд рублей, около 5 млрд рублей направят на оборудование системы обеспечения информационной безопасности на 290 маршрутах полетов беспилотников и 217 млн рублей на создание цифровой платформы сертификации дронов, их разработчиков и изготовителей.

Из документа Минтранса следует, что окончательная интеграция беспилотников в единое воздушное пространство и создание единого цифрового пространства для обеспечения полетов беспилотной и пилотируемой авиации будет завершена к 2026-2027 годам.

В свою очередь в пресс-службе Минфина "Известиям" уточнили, что паспорт проекта по БАС, в который входит федеральный проект Минтранса, сейчас проходит процедуру межведомственного рассмотрения.