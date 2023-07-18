Пункт пропуска Пашково в ЕАО позволит принимать из Китая 200 тыс. человек в год

Возможность возобновления работы пункта обсудила делегация правительства региона с руководством города Ичунь

ТАСС, 18 июля. Возобновление работы пункта пропуска через границу РФ с Китаем в селе Пашково Еврейской автономной области (ЕАО) позволит ежегодно принимать 200 тыс. транзитных туристов. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства ЕАО.

"Возможность возобновления работы пункта пропуска в селе Пашково обсудила делегация правительства ЕАО с руководством города Ичунь (КНР). <…> Руководство города Ичунь предложило рассмотреть возможность наращивания социально-культурного взаимодействия и обмена, а также высказало глубокую заинтересованность в возобновлении работы пункта пропуска в селе Пашково как в формате экспортно-импортных грузоперевозок, так и в формате пассажирского сообщения, обмена туристами. <…> Ичунь принимает более 10 млн туристов в год, из которых 200 тыс. нуждаются в транзите через пограничный переход в Пашково", - говорится в распространенном сообщении.

Секретарь городского комитета партии Суй Хунбо отметил необходимость возобновления работы погранперехода Цзяинь - Пашково и подтвердил наличие спроса на грузопассажирские перевозки для города Ичунь в объеме 2,9 млн тонн в год. В категории импорта преобладает продукция Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината. На экспорт чаще всего отправляются строительные материалы, техника и оборудование, товары народного потребления.

Проект требует больших финансовых затрат, что предполагает дополнительное обсуждение на уровне федеральных органов власти.