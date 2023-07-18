18 июля, 02:25

Глава МИД Японии заявил о намерении призывать РФ вернуться к участию в зерновой сделке

По словам Ёсимаса Хаяси, Япония осуждает Россию за расторжение соглашения

ТОКИО, 18 июля. /ТАСС/. Правительство Японии будет призывать Россию возобновить участие в зерновой сделке. Об этом во вторник заявил японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси.

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"В сотрудничестве со странами Группы семи и международным сообществом Япония будет настоятельно призывать РФ вернуться к участию в этом формате и возобновить экспорт зерна из Украины, - приводятся слова Хаяси в заявлении, распространенном японским МИД. - Япония выражает крайнее сожаление по поводу сложившейся ситуации и осуждает Россию за прекращение участия [в сделке]".

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся ее часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие государства, основная часть зерна с Украины ушла в развитые страны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова вернуться к сделке, но лишь когда касающаяся Москвы часть будет выполнена. 

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