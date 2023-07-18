Средние цены на посуточную аренду жилья в городах-миллионниках увеличились на 8% за год

Согласно данным аналитиков сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру", самое дорогое жилье сдается в Санкт-Петербурге, Казани и Москве

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Средние цены на посуточную аренду жилья в российских миллионниках за год увеличились на 8%, до 4 тыс. рублей в день. Самое дешевое жилье для туристов в июле 2023 года сдается в Челябинске, дорогое - в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру".

"Средняя стоимость аренды в целом по России в июле этого года составляет 4 тыс. рублей за сутки, в прошлом году она была ниже на 8%. Самая низкая средняя цена зафиксирована в Челябинске (2,2 тыс. рублей за сутки), самая высокая - в Санкт-Петербурге (4,7 тыс. рублей за сутки)", - говорится в материалах.

По данным аналитиков, на втором месте по дороговизне оказалась Казань со средней ставкой 4,5 тыс. рублей за сутки. Москва замыкает тройку лидеров, средняя стоимость здесь - 4,2 тыс. рублей за сутки. В Нижнем Новгороде стоимость аренды в среднем составляет 4,1 тыс. рублей за сутки, в Екатеринбурге - 3,4 тыс. рублей, Волгограде - 3,3 тыс., Ростове-на-Дону - 3,2 тыс., Самаре - 3,2 тыс., Новосибирске - 2,9 тыс., Воронеже - 2,8 тыс., Красноярске - 2,7 тыс. руб.

"Закономерно, что Санкт-Петербург обогнал Москву по стоимости аренды. Он уже которое лето подряд лидирует по доли бронирований среди всех российских городов. На втором месте по спросу среди миллионников - Москва. Далее идут Казань, Нижний Новгород, Волгоград", - прокомментировал ТАСС основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха "Суточно.ру" Юрий Кузнецов.

Помимо Челябинска, среди миллионников с самыми низкими ценами на посуточную аренду жилья в России оказались Омск (2,3 тыс. рублей), Пермь, Уфа и Краснодар (2,6 тыс. рублей в каждом городе).