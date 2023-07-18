Бизнес и госсектор стали меньше бояться штрафов за утечки персональных данных

Согласно результатам опроса, 90% представителей бизнеса не имеют опасений на этот счет

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Количество компаний из крупного бизнеса и госсектора, которые опасаются штрафов за утечки персональных данных и за нарушения требований к безопасности критической инфраструктуры, уменьшилось с начала 2022 года. Это следует из опроса компании "РТК-Солар", проведенного по итогам II квартала 2023 года среди 300 предприятий. Результаты опроса есть в распоряжении ТАСС.

Аналитики провели сравнение с I кварталом 2022 года. Результаты опроса показали, что малое количество организаций волнуется по поводу угрозы штрафов от регуляторов: фактор опасений отметили 10% респондентов из крупного бизнеса (20% в начале 2022 года) и 17% из госсектора (было 31%). Таким образом, 90% представителей бизнеса и 83% - госсектора сейчас не опасаются такого исхода.

Сейчас в России действуют штрафы за неисполнение требований Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры, а также разовые штрафы за утечку персональных данных.

Как показал опрос, компании оценивают свою защищенность выше среднего, при этом большинство из них начали активнее разрабатывать планы реагирования за угрозы. Однако это касается только коммерческих предприятий: среди них этим занимаются 70% при 52% на начало 2022 года. Для госсектора этот показатель упал с 58% до 24%.

"В свою очередь, госорганизации больше других сфокусировались на увеличении бюджетов и изменении штата сотрудников, ответственных за кибербезопасность: 24% против 12% в первом квартале 2022. В коммерческом сегменте - 5 и 19% соответственно", - сообщили в "РТК-Солар".

Значимыми для компаний остаются репутационные риски и риски оттока клиентов - их выделили 55% опрошенных против 36% ранее. Отмечается и риск потери данных корпоративных систем: 37% против 28% в начале 2022 года. Это особенно значимо и в госсекторе.