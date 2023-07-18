На ВЭФ заключат cоглашение о строительстве в Хабаровском крае металлургического комбината

По словам главы региона Михаила Дегтярева, сырьем для комбината станет концентрат из руды, которая добывается в крае и на Чукотке

ХАБАРОВСК, 18 июля. /ТАСС/. Строительство первого почти за 100 лет металлургического комбината будет развернуто в Хабаровском крае, соответствующее соглашение заключат на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев.

"На ВЭФ-2023 подпишем с ПАО "Русолово" исторический документ. К 2027 году в Хабаровском крае будет построен металлургический комбинат, первый на постсоветском пространстве за почти 100 лет. Сырьем для него станет концентрат из руды, добываемой у нас в крае и на Чукотке", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Губернатор находится с рабочей поездкой в Солнечном районе Хабаровского края, где посетил оловодобывающий рудник "Молодежный" компании "Русолово".

Хабаровский край - ведущий регион России по промышленной добыче олова. Группа компаний "Русолово" объединяет крупнейшие в стране работающие оловодобывающие активы, расположенные в крае, специализируется на добыче оловянных руд и производстве оловянных концентратов. Стратегическим направлением, как сообщало правительство региона по итогам январской встречи Дегтярева и члена совета директоров "Русолова" Александра Хруща, является увеличение объемов производства на территориях присутствия, в частности, развитие промышленного потенциала Солнечного района региона. В ближайших планах компании - наращивание мощностей по производству оловянных концентратов, а также последующее обеспечение их более глубокой переработки.

"В этом году предприятия ПАО "Русолово" планируют получить более 3,5 тыс. тонн концентрата на возрожденной Солнечной обогатительной фабрике в поселке Горный", - добавил Дегтярев. Он отметил, что для реализации всех планов необходимы квалифицированные кадры. На ВЭФ также планируется заключить соглашение с производственными компаниями о запуске целевых образовательных программ в вузах Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска.

Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на дружественные рынки, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическое развитие.