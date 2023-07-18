Инвестиционный портал Москвы с 2014 года посетили больше 20 млн раз

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, для предпринимателей разработали 30 онлайн-сервисов, с помощью которых можно подать заявки на налоговые льготы, субсидии и займы, отправить на рассмотрение инвестиционные проекты

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Инвестиционный портал Москвы с момента запуска в 2014 году был посещен более 20 млн раз. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Инвестиционный портал Москвы с момента запуска в 2014 году посетили больше 20 млн раз", - указано в сообщении.

Собянин отметил, что для предпринимателей было разработано 30 онлайн-сервисов, с помощью которых можно подать заявки на налоговые льготы, субсидии и займы, отправить на рассмотрение инвестиционные проекты.

"Инвестиционный портал города Москвы - планомерное продолжение политики города, направленной на повышение доступности предоставляемых мер поддержки. На нем размещено около 30 онлайн-сервисов, которые повышают эффективность взаимодействия бизнеса с городом. <...> Онлайн-формат позволяет не только экономить время инвесторов, но и делает взаимодействие бизнеса с городом более понятным и прозрачным", - сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.