18 июля, 04:38
"Иннопром"

Российская компания планирует реализовать в Казахстане проект по добыче меди на $66,8 млн

Стороны уже подписали соответствующее соглашение

АСТАНА, 18 июля. /ТАСС/. Власти Жамбылской области Казахстана подписали с российской компанией "Уральский строительный союз" в Екатеринбурге соглашение о реализации проекта добычи меди на сумму $66,8 млн. Об этом сообщила администрация региона.

"В результате переговоров в рамках международной выставки "Иннопром-2023" между акиматом (администрацией - прим. ТАСС) Жамбылской области и компанией "Уральский строительный союз" подписано соглашение на сумму $66,8 млн о реализации инвестиционного проекта по добыче меди в Мойынкумском районе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации.

По данным пресс-службы, в ходе международной выставки интерес к участию в реализации инвестиционных проектов на территории Жамбылской области проявили такие российские компании, как Уральский завод эластомерных уплотнений, Piton Electric, "Конар", группа "Энэлт" и другие. 

Теги:
КазахстанРоссия"Иннопром"
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