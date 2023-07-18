Для предпринимателей Чукотки расширили возможности получения льготных микрокредитов

Процентная ставка составит 6% и 9% годовых в зависимости от наличия залогового обеспечения

ТАСС, 18 июля. Микрокредитная компания Чукотки, предоставляющая малому бизнесу льготные займы, расширила список возможных получателей финансового продукта "Быстрый старт". Получить микрокредит по ставке 6% или 9% смогут предприниматели, зарегистрировавшиеся не более 2 лет назад.

"В Микрокредитной компании Чукотки изменились условия предоставления микрозаймов по продукту "Быстрый старт". Теперь воспользоваться им могут субъекты малого и среднего предпринимательства округа, которые зарегистрировали свой бизнес не более двух лет назад. Ранее этот срок ограничивался одним годом", - сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства.

Процентная ставка по продукту сохранена на прежнем уровне и составляет 6% и 9% годовых в зависимости от наличия залогового обеспечения: недвижимости, транспортных средств, оборудования, поручительства региональной гарантийной организации. Микрозайм, сумма которого может варьироваться от 300 тыс. до 5 млн рублей, выдается на срок от 3 месяцев до 3 лет и может быть использован на любые цели, связанные с ведением предпринимательской деятельности. Также предусмотрена возможность отсрочки платежа по основному долгу до 12 месяцев.

Государственная микрофинансовая организация АНО "Микрокредитная компания Чукотки" 3,5 года назад была создана для расширения доступа предпринимателей к кредитным ресурсам. Компания работает по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".