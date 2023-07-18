Россияне среди алкогольных напитков чаще покупали водку и вино в первой половине 2023 года

Продажи водки в первом полугодии составили 36,7 млн дал

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Россияне в период с января по июнь 2023 года среди алкогольных напитков чаще всего покупали водку и виноградные вина. Это следует из данных Росалкогольрегулирования.

Продажи водки в первом полугодии 2023 года не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 36,7 млн дал, при этом продажи виноградного вина выросли на 4,5%, до 26,9 млн дал.

Продажи ликерных вин выросли в 2,1 раза, до 593,7 тыс. дал, ликеро-водочных изделий с крепостью свыше 25% - на 29,1%, до 6,5 млн дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом - на 28,6%, до 810,7 тыс. дал, плодовой алкогольной продукции - на 18,8%, до 6,1 млн дал, слабоалкогольной продукции - на 18,6%, до 8,4 млн дал, коньяка - на 10%, до 6,4 млн дал, игристых вин - на 9,1%, до 8,8 млн дал. В то же время продажи ликеро-водочных изделий с крепостью до 25% снизились на 88,8% - до 140,1 тыс. дал, виноградосодержащих напитков без этилового спирта - на 80,1%, до 464,2 тыс. дал.

В целом продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России в январе - июне 2023 года выросли на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 107,4 млн дал, в том числе спиртных напитков с крепостью свыше 9% - на 2,7%, до 55,3 млн дал.